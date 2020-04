Prefeitura publica resultado da prova e respostas dos recursos do Concurso Público de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas publicou nesta quarta-feira (15) o edital (N º 042 /2020) de Resultado da Prova Objetiva do Concurso Público - referente ao edital nº 87/2019 para preenchimento de 218 vagas do quadro geral e do edital nº 88/2019, que dispôs de vagas para Guarda Municipal Masculino (4) e Guarda Municipal Feminino (1).

O referido edital traz também a divulgação dos gabaritos por setor e respostas dos recursos. A Comissão Técnica do Concurso Público de Arapongas orienta ainda que quanto ao resultado da prova objetiva divulgado caberá interposição de recurso de cada candidato, no período das 0h do dia 16/04/2020 até as 23h59min do dia 17/04/2020, observado o horário oficial de Brasília/DF. O candidato interessado em interpor recurso deverá acessar a “ÁREA DO CANDIDATO”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

CONFIRA OS EDITAIS NA ÍNTEGRA:

https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2020/abr/15.04_ed1_assinado.pdf

https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2020/abr/15.04_ed2_assinado.pdf