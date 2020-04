Boletim da dengue: Arapongas registra 174 casos positivos

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Controle de Endemias divulgou nesta quarta-feira (15), novo boletim da dengue, referente a semana do dia 05 a 11 de abril. Veja os números:

- Número de notificações: 806

- Casos confirmados: 174

- Casos autóctones (adquiridos fora do município): 116

- Casos importados: 58

- Casos em investigação: 246

- Casos negativos: 386

Para o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, é essencial que a população una esforços junto aos agentes de combate a endemias (ACE’s), neste período alarmante em Arapongas. “ Essa é uma luta diária em que todos temos que fazer a nossa parte. Os casos positivos de dengue têm aumentado de maneira significativa em Arapongas. Estamos com ações de bloqueio, em especial, nas regiões com maiores registros de notificações ou casos confirmados. Não podemos cessar”, disse Pardini.

No Paraná - Os dados do boletim semanal apresentam 114.711 casos confirmados da doença no período, 12% a mais que o boletim anterior, que trazia como total 102.427. Em todas as 22 regionais de saúde já há casos confirmados. No total, 333 municípios registraram pessoas com a doença, isso representa 83% dos municípios paranaenses.

Comparação - A diferença entre o período anterior de 2018/2019 mostra incremento de 3.475%, ou seja, são 111.503 casos a mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

Cidades que registram óbito no Paraná desde agosto do ano passado: Foz do Iguaçu (5), Medianeira (3), São Miguel do Iguaçu (1), Cascavel (2), Jesuítas (1), Nova Aurora (1), Barbosa Ferraz (7), Juranda (1), Nova Cantu (3), Peaberu (1), Ubiratã (1), Douradina (1), Nova Olímpia (1), Perobal (1), Umuarama (1), Xambrê (1), Cianorte (2), Rondon (1), Alto Paraná (4), Diamante do Norte (1), Itaúna do Sul (1), Nova Londrina (2), Paranavaí (2), Querência do Norte (2), Santa Cruz do Monte Castelo (2), Santa Mônica (1), Terra Rica (1), Atalaia (1), Colorado (3), Itaguajé (1), Itambé (1), Ivatuba (1), Marialva (1), Maringá (7), Nova Esperança (1), Paiçandu ( 1), Sarandi (4), Cambé (1), Centenário do Sul (1), Florestópolis (2), Jataizinho (1), Londrina (11), Lupionópolis (1), Primeiro de Maio (1), Rolândia (2), Bandeirantes (1), Sertaneja (1), Santo Antônio da Platina (1), Guaíra (1), Marechal Cândido Rondon (3), Maripá (1), Palotina (1), São Pedro do Iguaçu (1), Toledo (3) e Ivaiporã (1).