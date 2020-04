Prefeito e vice visitam trecho recuperado no prolongamento da Rua Rouxinol

No final da tarde de terça-feira (14), o prefeito Sérgio Onofre, acompanhado do vice-prefeito, Jair Milani, visitou o prolongamento da Rua Rouxinol — trecho entre a Estrada da Colônia Esperança até a o distrito de Aricanduva. Com os serviços concluídos nesta semana, o local recebeu melhorias por meio de aplicações de base de cascalho; colocação de material fresado e finalizado com rolo compactador. Foi realizada também a readequação das águas pluviais, com a abertura de caixas de contenção. “Viemos acompanhar a conclusão desse serviço, juntamente com o nosso vice, Jair Milani, que também é o secretário de Obras. O trecho recebeu serviços adequados e de qualidade, que já estão sendo reconhecidos pela população, em especial pelos os que trafegam por aqui com mais frequência”, disse Onofre.

Conforme Milani, a Secretaria de Obras tem executado um cronograma de serviços que atendem aos anseios da população de forma efetiva. “Com as nossas equipes, atuamos na recuperação de trechos importantes — como esse no prolongamento da Rouxinol, fortalecendo também o serviço de pavimentação já realizado no trecho entre o Parque Industrial XI até a entrada da Estrada da Colônia Esperança. Temos aqui importante trecho que interliga a região sul de Arapongas com a Colônia Esperança, Aricanduva e Rodovia BR-369. Além da recuperação de pontes, estradas rurais, praças, quadras esportivas, entre outros. Estamos satisfeitos com os resultados alcançados e sempre acompanhando tudo de perto”, afirmou Milani.

A visita técnica contou também com a presença do vereador Paulo César de Araújo, o Pastor do Mercado.