Prefeitura recebe doação de 600 litros de álcool do Posto Presidente e Petroálcool

Nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Arapongas recebeu a doação de 600 litros de álcool líquido (70%). Desse total, 300 litros foram doados através do Posto Presidente e os outros 300 por parte da Distribuidora Petroálcool. O ato foi acompanhado pelo prefeito Sérgio Onofre, vice-prefeito Jair Milani e pelo secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr. “ Ficamos agradecidos com mais essa doação que dará grande reforço aos serviços prestados através do nosso Plano Municipal de Contingência em enfrentamento ao coronavírus (COVID-19). Nosso muito obrigado”, disse Onofre.

Segundo o secretário, o álcool líquido (70%) tem as mesmas funções do produto em gel, atuando na desinfecção de superfícies, entre outros. “ Esse é um material de grande eficácia tanto para a limpeza e desinfecção das superfícies, como para borrifar nas mãos, por exemplo. E assim, vamos utiliza-lo, reforçando as ações que o município vem desenvolvendo, no setor da saúde e demais departamentos, além de entidades. Agradecemos profundamente a iniciativa do Posto Presidente e Distribuidora Petroálcool. Esse é um momento onde toda ajuda é válida”, reforçou Paludetto Jr.

Para o gerente, Noilson Dias, um gesto de solidariedade de grande valia em tempos tão desafiadores. “ Seria impossível não se comover com a situação que estamos vivendo neste momento e não estender a mão para ajudar”, finalizou.