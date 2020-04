Arapongas inicia desinfecção de Unidades de Pronto Atendimento

A Prefeitura de Arapongas, em conjunto com as Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, iniciou nesta terça-feira (14) o processo de desinfecção nas Unidades de Pronto Atendimento. Para isso, está sendo utilizado um composto de amônia quaternária de quinta geração e peróxido de hidrogênio, com a finalidade de evitar a proliferação de vírus em ambientes de alto fluxo de pacientes.

“Como o produto tem uma ação residual estimada em até 72 horas, esse procedimento deve ser realizado a cada três dias”, destaca o secretário municipal de Saúde, Moacir Paludetto Júnior.

O trabalho de desinfecção está a cargo da Coordenação de Controle de Endemias, que tem à frente Valdecir Pardini. O composto de amônia quaternária de quinta geração e peróxido de hidrogênio é um detergente de alto desempenho para desinfecção de áreas hospitalares e de todas as áreas que necessitem de limpeza eficiente.

“Hoje, fizemos a aplicação no Terminal Urbano e na Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. Nesta quarta-feira, o processo será realizado nos Pronto Atendimentos 18 Horas”, acrescenta Moacir Paludetto Júnior.O produto está sendo adquirido com recursos do próprio município.