Pessoas acima dos 60 anos são vacinadas no Centro de Convivência do Idoso, em Arapongas

Nesta terça-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe aos idosos acima de 60 anos, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Su, situado na Rua Gavião Preto, 439 – Jardim Petrópolis. As ações iniciaram às 9h, e deverão seguir até o fim da tarde, conforme a duração das doses.

Os idosos que ainda não se vacinaram, devem procurar o local portando documento com foto (ex: RG ou Carteira de Motorista).

A Campanha de Nacional de Vacinação para os idosos e profissionais da saúde encerra no dia 15 de abril.

Demais grupos prioritários – Conforme o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, os demais grupos prioritários serão imunizados contra à gripe, nas seguintes datas:

A partir de 16 de abril: Profissionais das Forças de Segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do Sistema Prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; caminhoneiros; motoristas de transporte coletivo e portuários.

A partir de 09 de maio: Professores das escolas públicas e privadas; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puéperas; povos indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.