Aeroporto de Arapongas recebe equipamentos para modernizar comunicação com aeronaves e sistema de terra

O Aeroporto de Arapongas Alberto Bertelli recebeu nesta terça-feira (14), um aparelho de comunicação que vai auxiliar tal sistema entre a estação de superfície e a aeronaves que sobrevoarem todo o norte do Paraná. O novo aparelho é composto por radar de superfície; VHF; Estação Meteorológica de Superfície (EMS) avançada - fornecendo dados de vento, pressão, umidade e radar meteorológico de aproximação e acompanhamento de aeronaves.

Os serviços das instalações são executados através da Infraero. O gerador próprio que também contempla todo o novo sistema já foi instalado em dezembro do ano passado. “Esses são aparelhos automáticos e de última geração, que vão modernizar a comunicação com aeronaves e sistema de terra. O serviço possibilitará também acesso eficaz com a Estação Meteorológica que será operada pela Força Aérea Brasileira (FAB) e acompanhamento de aeronaves operados pela Infraero. As benfeitorias fazem parte de um levantamento junto à Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR), que incluiu Arapongas, por ser um local bastante adequado em altitude – 300 metros acima de Londrina, sendo possível assim, cobrir todo o Norte do Paraná”, explica administrador do Aeroporto de Arapongas, José Antônio Wielewicki. Conforme a administração do Aeroporto, após os testes e conexões está previsto que os serviços sejam colocados em prática em 15 dias.

Wielewicki acrescenta que as melhorias foram solicitações da própria administração do aeroporto, com intermédio e esforços do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre e vice Jair Milani, governador Ratinho Júnior e ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly.

Demais investimentos – Além da modernização do sistema de comunicação, o Aeroporto Alberto Bertelli passa por obras de reforma e ampliação. Já foram executadas as demolições, seguindo com as partes de fundação da área a ser ampliada – que inclui sala de embarque; sala de espera; sala de descanso; almoxarifado; além da construção de novos banheiros. O projeto traz também a readequação total do saguão, que será demolido, dando um espaço para um local reformulado para os atendimentos aos passageiros, funcionários e tripulantes. O investimento é de R$ 296.926,61 em recursos próprios.