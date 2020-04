Escolas de Arapongas entregam Kits de Atividades para os alunos a partir desta sexta-feira

Durante o período de suspensão das aulas em razão do enfrentamento à pandemia do coronavírus(COVID-19), a Secretaria Municipal de Educação por meio das Escolas Municipais realiza a partir do dia 17 de abril(sexta-feira), a entrega de Kits de Atividades Dirigidas – com lições disciplinares pedagógicas para que os alunos pratiquem em casa. O objetivo é consolidar as aprendizagens iniciadas neste ano letivo, mantendo vínculos com a rotina de estudos. Além disso, as atividades servirão como monitoramento da frequência e aproveitamento escolar de cada aluno. Em cada uma delas, constará prazo para a realização.

Conforme o setor, o kit contém 15 atividades destinadas apenas aos alunos das Escolas Municipais (Ensino Fundamental) e, serão distribuídos aos pais ou responsáveis pelos estudantes na própria escola de referência. “ Essa iniciativa integra o Plano de Contingência neste período da pandemia, que impede que as aulas acontecem presencialmente. Por isso, o Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação e Esporte teve por iniciativa ofertar essa ação, que compreende em atividades escolares na forma de aulas não presenciais. Os pais devem retirar os kits na Escola em que os alunos estão matriculados. Ao completaram todas as atividades, demais kits serão entregues, seguindo um cronograma. A devolução das atividades completas será uma forma para que os alunos aprendam em casa e, credenciem presença, mesmo com as lições à domicílio”, explica o secretário de Educação, Luiz Roberto dos Santos.

Ele acrescenta ainda que caso haja dúvidas durante o desenvolvimento das atividades em casa, as Escolas junto aos professores darão suporte, para isso, as informações necessárias podem ser obtidas nas Escolas, através de contato telefônico ou via WhatsApp(cada Escola vai se encarregar de auxiliar os pais e alunos). As devoluções das atividades concluídas também devem ser feitas diretamente na escola.

A Secretaria de Educação orienta aos pais ou responsáveis dos alunos para a retirada do Kit de Atividades em cada uma das Escolas. Segue da seguinte maneira:

- Retirada dos kits a partir do dia 17 de abril (sexta-feira), nas Escolas na qual os alunos estão matriculados.

- É necessário o uso de máscaras para ser atendido.

- Não levar as crianças.

- Os horários de retiradas dos KITS serão: das 07h30 às 11h30/ 13h às 17h (Os horários poderão ser divididos por turma, conforme a necessidade de cada Escola).

- Para os alunos do EJA – Ensino para jovens e adultos, as retiradas dos kits vão acontecer no período noturno (das 19h às 22h).

Alunos da Educação Infantil (CMEI’s) – A Secretaria Municipal de Educação explica ainda que para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil uma nova estratégia será adotada. Será mantida a suspensão do Calendário Escolar e, durante esse período de Regime Especial será proposto um novo Calendário de Reposição das Aulas. “ Aos nossos pequenos alunos da Educação Infantil não é possível a aplicação de atividades não presenciais, pois são muito pequenos. Por isso, um novo calendário de atividades presenciais será estudado, e assim que possível, colocado em prática. De maneira que todos os pais sejam informados previamente.

Plano de Estudos Dirigidos – Nos dias 15 e 16 de abril (quarta e quinta-feira), a Secretaria Municipal de Educação vai realizar junto aos professores do Ensino Fundamental e equipes gestoras o Plano de Estudos Dirigidos (PED) que vão tratar da elaboração dos planos de aulas; orientação aos pais; interação; organização; registro do desempenho das atividades por aluno, logística de entrega dos kits; cumprimento das normas de saúde, entre outros.