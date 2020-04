Motorista é preso por embriaguez ao volante após dois acidentes em Arapongas

Um homem que conduzia um Honda Civic foi preso por embriaguez ao volante na noite de segunda-feira (13), após causar dois acidentes em Arapongas. Ele deve responder também por omissão de socorro.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe foi chamada para atender um acidente, na Avenida Arapongas esquina com a Rua Drongo, por volta das 21h06.

O acidente envolveu o carro do suspeito e um Fox. Conforme a GM no Civic estava o rapaz visivelmente embriagado, com algumas lesões no rosto, ele gesticulava e falava frases desconexas, em alto tom de voz.

O motorista do Fox contou que o suspeito bateu violentamente no carro dele, causado grandes danos.

Ainda de acordo com a GM, durante atendimento da ocorrência, a equipe foi informada que poucos minutos antes, o suspeito se envolveu em um outro acidente.

O homem bateu em uma moto, ocupada por um casal, na Rua Drongo, nas proximidades do frigorífico. Após acertar a motocicleta ele fugiu do local e se envolveu em outra colisão.

A GM informou que enquanto a equipe tentava conversar com o motorista, ele ingeria cerveja. No carro foram encontradas algumas latas da bebida alcoólica vazias.

A Polícia Militar (PM) realizou o teste de alcoolemia, que apontou 1,35 mg, comprovando a embriaguez.

Segundo a GM, toda a situação causou uma grande revolta nas testemunhas. Ele foi preso, levado primeiro para receber atendimento médico, depois para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.