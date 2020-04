Prefeitura de Arapongas põe em funcionamento o Cras do Araucária

Começou a funcionar nesta segunda-feira (13) o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Araucária. Funcionando na Rua Maria Faceira, 40, a unidade vai atender, além dos conjuntos Araucárias I e II, o Interlagos I e II, os jardins Gralha Azul, Corina Pugliese, Centauro, Novo Centauro e Centauro II, Petrópolis, Vale das Perobas I e II, Monte Rei e Residencial Cidade Jardim. “A nossa decisão de abrir o CRAS do Araucária tem como objetivo levar os benefícios da assistência social para mais perto das famílias que necessitam. Em vez de ter que se deslocar por longa distância atrás de atendimento, essas famílias terão acesso aos serviços assistenciais mais perto de suas residências”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

Já na manhã desta segunda-feira, várias pessoas procuraram o CRAS do Araucária para acesso a serviços diversos. O investimento deve desafogar o atendimento no CRAS do Centro Social Urbano. O CRAS é um equipamento público onde são oferecidos serviços, programas e benefícios com o objetivo de prevenir situações de risco e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Terezinha Canassa­, que a convite do prefeito Sérgio Onofre atuou fortemente para criação do CRAS do Araucária, disse estar satisfeita com o resultado. “Temos certeza de que ele será um sucesso, pois muitas pessoas não vão precisar mais se deslocar até outra região da cidade para conseguir atendimento”, afirma ela, agradecendo o apoio da equipe da Assistência Social.

Silvana Mara do Prado, responsável pelo atendimento, afirma que as famílias cadastradas vão retirar suas cestas básicas no CRAS do Araucária, além de fazerem o Cadastro Único e encaminharem vários outros serviços. “Tudo o que é feito pelos outros CRAS também será feito aqui para as famílias dessa região”, frisa.