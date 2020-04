Comércio reabre com restrições e fiscalização em Arapongas

Arapongas retomou nesta segunda-feira (13) as atividades comerciais, conforme estabelecido no decreto (Nº 208/20, de 10 de abril de 2020), publicado em Diário Oficial. Com restrições, ficou estabelecido que diversas medidas devem ser cumpridas por parte dos estabelecimentos, além da população em geral. Entre as principais medidas, constam observar ao máximo o distanciamento social, não permitir a entrada de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e de crianças com idade de 0 a 12 anos, além de portadores de comorbidades e gestantes de alto risco. Também é obrigatório o uso de máscaras aos trabalhadores e consumidores. Cada empresa ou loja deve fornecer máscaras e álcool em gel ou álcool 70% para todos os funcionários; disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% para todos os clientes ao acessarem as lojas e os guichês/caixas; entre outras medidas.

Logo no início da manhã, equipes da saúde reforçaram as ações de fiscalização e orientações na área central da cidade. Notou-se que parte da população não fazia o uso devido das máscaras de proteção. Grande presença de idosos também foi registrada, contrariando as principais medidas estabelecidas. “Será um trabalho constante. Notamos que parte dos funcionários e lojistas têm se adequado, contudo os consumidores têm deixado a desejar. É obrigatório o uso de máscaras; idosos, crianças e pessoas com comorbidades não devem frequentar o comércio, além de outras restrições que estão bem especificadas no nosso decreto. Nossa fiscalização será permanente”, afirma o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Vigilância Sanitária - Conforme o setor, as fiscalizações foram intensificadas a partir desta segunda-feira (13). As primeiras vistorias nos locais com atendimento ao público serão de caráter de orientação sobre as normas contidas do novo decreto. Após esse período, havendo o descumprimento das medidas estabelecidas, serão aplicados termos de infração passíveis de processos administrativos - o que pode acarretar em multa ou interdição do estabelecimento. “Hoje foi dada prioridade nas inspeções nos mercados e restaurantes. De forma gradativa, nossas equipes estenderão os serviços em outros locais para que todos estejam adequados, levando segurança em saúde tanto aos funcionários como para os consumidores. Vistorias noturnas também serão mantidas, tendo em vista que se mantém a suspensão até o dia 17 de abril de bares, pubs, cinemas, locais de eventos, academias, clubes, feiras livres e outros”, explica o coordenador da Vigilância Sanitária, Ernesto Simões de Melo.

Na última semana, 12 estabelecimentos cujas atividades não estavam permitidas por decreto receberam infrações ou interdições.

Denúncias ou reclamações – Nesses casos, a população deve ligar: 3902-1098

Dúvidas e informações: 3902-1069 ou 3902-1216.

CONFIRA O DECRETO NA ÍNTEGRA: https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2020/abr/10.04_assinado.pdf