Prefeitura de Arapongas confirma 1ª morte por Covid-19

A Prefeitura de Arapongas confirmou nesta segunda-feira (13), a primeira morte por Covid-19 no município.

Nota divulgada no site da prefeitura informa que o óbito refere-se ao nono caso confirmado de coronavírus no município. Trata-se de um paciente de 79 anos, residente em Arapongas, que apresentou sintomas de febre e tosse. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele já recebia cuidados hospitalares desde o dia 08/04;

O resultado positivo saiu na sexta-feira (10/04) e, apesar dos cuidados médicos, o paciente não resistiu, vindo a óbito no início da tarde desta segunda-feira (13/04). A Vigilância Epidemiológica segue os protocolos, monitorando familiares e outras pessoas que tiveram contato com o paciente;

A Secretaria de Saúde de Arapongas reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene, utilizando máscara e evitando aglomerações.

No total, Arapongas possui 9 casos confirmados e agora uma morte. Até o último boletim divulgado pelo município no domingo (12), 20 casos suspeitos são investigados.