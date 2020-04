Farmácia alvo de fake news é desinfectada e liberada para atendimento em Arapongas

Uma falsa informação circula nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (13), dando conta de que uma farmácia, localizada na região central de Arapongas, seria um foco de transmissão pública do coronavírus na cidade.

Em entrevista ao TNOnline, o secretário municipal de Saúde de Arapongas Moacir Paludetto Junior, desmentiu a informação. "Este estabelecimento passou por uma desinfecção durante o fim de semana, respeitando todos os protocolos do Ministério da Saúde para a doença e está autorizado a continuar seus atendimentos normalmente", disse.

Paludetto explicou que uma funcionária da farmácia foi diagnosticada com a Covid-19, e assim que foi notificada a confirmação do exame, a própria direção do estabelecimento decidiu fechar as portas obedecendo aos protocolos para a realização da desinfecção do local.

Funcionários e familiares que tiveram contato com a mulher infectada foram colocados em isolamento preventivo, e são monitorados pelo setor de Saúde do município.

"Até o momento, nenhuma das pessoas que tiveram contato com a paciente apresentaram sintomas. Se isso acontecer, essas pessoas serão testadas. Estamos realizando todos os acompanhamentos", afirmou o secretário. A farmácia funciona normalmente nesta segunda-feira (13).