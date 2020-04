Arapongas realiza vacinação contra a gripe no CCI do Jardim Petrópolis, nesta terça

A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta terça-feira (14), nova ação da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe aos idosos acima de 60 anos. As atividades estarão concentradas no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Su, situado na Rua Gavião Preto, 439 – Jardim Petrópolis, a partir das 9h.

É importante que o idoso apresente documento com foto (ex: RG ou Carteira de Motorista).

Conforme a Secretaria de Saúde, até agora, mais de 90% dos idosos com 60 anos ou mais já foram vacinados em Arapongas. “ Atingimos uma porcentagem expressiva nesse grupo prioritário. Com a ação no Jd. Petrópolis acreditamos que imunizaremos praticamente todos os idosos acima dos 60. Dentro da perspectiva das ações anteriores, acreditamos que 400 a 500 doses serão aplicadas nessa nova ação, aumentando a cobertura vacinal”, diz o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

A Campanha de Nacional de Vacinação para os idosos e profissionais da saúde encerra no dia 15 de abril.

Ações anteriores – Desde o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, Arapongas já realizou diversas ações voltadas à imunização dos idosos – grupo prioritário. Para os idosos acima dos 70 anos a Secretaria de Saúde adotou a vacinação domiciliar, que iniciou no último dia 30 de março. Aos idosos com mais de 80, as doses também foram aplicadas à domicílio, atingindo mais de 95% desse público. Por sistema de drive thu - em que não é necessário sair do veículo para receber as doses, cerca de 3.030 idosos acima dos 60 anos foram vacinados no último dia 3 de abril. Os idosos com mais de 60 anos residentes no Distrito de Aricanduva e regiões próximas também foram vacinados no sistema domiciliar. Cerca de 180 doses foram aplicadas. No último dia 7 de abril, os serviços foram centralizados na região leste (Cj. Flamingos, Del Condor, San Raphael e bairros adjacentes), com ações executadas no Ginásio de Esportes Mateus Romera. Já na última quinta-feira (09), idosos da região Sul foram vacinados, no CCI Antonieta Zampaollo. Foram aplicadas em média de 400 a 500 doses em cada uma dessas regiões.

Demais grupos prioritários – Conforme o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, os demais grupos prioritários serão imunizados contra à gripe, nas seguintes datas:

A partir de 16 de abril: Profissionais das Forças de Segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do Sistema Prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; caminhoneiros; motoristas de transporte coletivo e portuários.

A partir de 09 de maio: Professores das escolas públicas e privadas; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puéperas; povos indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.