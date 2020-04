Guarda Municipal prende homem por tráfico e posse ilegal de arma em Arapongas

Um homem foi preso pelo Grupo de Apoio Tático da Guarda Municipal (GM) de Arapongas na madrugada desta segunda-feira (13) por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Durante patrulhamento na zona leste da cidade, a equipe viu um homem, já conhecido no meio policial, em atitude suspeita.

Ele foi abordado, e com ele foi encontrada uma porção de maconha pesando aproximadamente 08

gramas. Ele alegou ser usuário e que em sua casa haveriam outras porções para consumo.

A equipe foi até a residência do suspeito e no local foram encontradas mais 364 gramas de maconha fracionada em 10 porções, juntamente com um rolo de papel filme e uma balança de precisão.

Os guardas municipais encontraram também um revólver calibre .38 municiado com 04 munições intactas. Foi apreendido também dinheiro, totalizando R$ 2.600 em diversas cédulas.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade, juntamente com todo material apreendido.