Homem é preso em Arapongas depois de agredir a esposa com socos

Um homem de 34 anos foi preso na noite deste domingo no Jardim Primavera, em Arapongas, depois e agredir a esposa com socos.

A polícia militar (PM) foi informada de que no endereço estaria ocorrendo uma briga de casal. Ao chegar ao local, a mulher afirmou ter sido agredida com socos na cabeça pelo marido, que após a agressão, fugiu para a casa ao lado, onde mora o irmão dele.



Os policiais encontraram o agressor dentro da casa, bastante alterado e se negando a acatar as ordens policiais, tentando inclusive ser agressivo com a equipe. Ele precisou ser contido e algemado, e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado até a delegacia.