Arapongas confirma 9º caso de COVID-19

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que foi registrado neste sábado(11), o nono caso positivo para coronavírus (Covid-19) no município. Informa ainda, a respeito deste caso, o que segue:

01. Trata-se de um paciente de 79 anos, residente no município. Apresentou sintomas como febre, tosse e saturação acima de 95. Deu entrada no hospital Santa Casa no último dia 08 de abril, e encontra-se internado e estável.

02. Conforme o relatório inicial do setor de Epidemiologia, o paciente não teve contato com nenhuma pessoa de fora, apenas contato com parentes residentes em Arapongas e, que apresentaram sintomas gripais leves.

03. O setor de Epidemiologia segue em monitoramento.