Mulher vai parar no hospital após brigar com a irmã em Arapongas

A polícia militar (PM) de Arapongas atendeu no início da manhã de sexta-feira (10), a uma ocorrência de agressão entre irmãs, no Jardim Primavera.

Vizinhos acionaram a PM quando perceberam a briga. Ao chegar no endereço, os policiais encontraram as duas mulheres bastante feridas. Uma delas tinha um corte profundo na cabeça e inchaço em um dos olhos. O marido de uma delas estava no local, e informou aos policiais que as duas haviam ingerido bebida alcoólica e começaram uma discussão.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento. Uma das irmãs, precisou ser encaminhada para o Honpar. A outra recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Ninguém foi preso.