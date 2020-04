Arapongas cancela tradicional pescaria ao funcionalismo público no Parque dos Pássaros

Devido ao Plano Municipal de Contingência para enfrentamento do coronavírus(COVID-19), a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente(Seaspma), cancelou a pescaria ao funcionalismo público que acontece tradicionalmente no Feriado da Sexta-Feira Santa (10), no Parque dos Pássaros.

“ Neste ano, devemos priorizar as medidas recomendadas de saúde em meio à pandemia do coronavírus, por isso, tomamos a decisão de cancelar essa atividade, tendo em vista que essa é uma ação que resulta na aglomeração de pessoas”, explica o secretário do Meio Ambiente, Renan Manoel.