Comércio de Arapongas reabre na segunda-feira, mas com restrições

O prefeito de Arapongas e presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Sérgio Onofre, após reunião com demais prefeitos para alinhar medidas a serem tomadas em meio ao enfrentamento do coronavírus (COVID-19), anunciou nesta quinta-feira (9) que o município está finalizando um novo decreto para estabelecer a reabertura do comércio a partir de segunda-feira (13).

A reabertura do comércio, entretanto, afirma o prefeito, será feita mediante a adoção de restrições rigorosas de saúde e segurança para a execução das atividades. As orientações da Amepar ressaltam ainda que cada município, por sua peculiaridade, estruture as ações restritivas de acordo com cada realidade.

“Em Arapongas, estamos na tramitação final do novo decreto que virá a estabelecer as medidas com restrições para a retomada das atividades do comércio e demais locais. Os outros municípios que integram a Amepar também vão traçar estratégicas, adequando-se a cada realidade. A realidade é diferente da teoria. O comércio e a produção vão ter de se reinventar porque ainda viveremos muito tempo sob a ameaça deste vírus e as restrições vêm para buscarmos juntos as alternativas para não sufocar a economia", destacou Onofre.

Mas o prefeito deixou claro que a população também precisa fazer a sua parte. "É necessário também que a população mude de postura e se conscientize de que a rotina de vida não será mais a mesma por muito tempo ainda. Os prefeitos estão preocupados e relataram que a população não está respeitando o isolamento social, em particular os idosos que estão, inclusive, saindo mais do que antes. Ressaltamos que se houver novamente a necessidade de fechamento, vamos fechar. Reforçando que os municípios dos quais já tiveram recomendações do Ministério Público para a não retomada das atividades, não irão desrespeitar essas questões”, disse Onofre.

O prefeito de Arapongas afirmou que a decisão não foi feita sem uma base sólida. "Estamos fazendo tudo com base em critérios técnicos, respeitando as orientações dos órgãos de Saúde e levando em consideração a situação do município, como o tamanho e o número de casos".

Ele acrescentou que até o final desta quinta-feira o novo decreto do município de Arapongas será publicado em Diário Oficial. "Em Arapongas, vamos exigir o uso de máscaras para todos os funcionários. Também é obrigatória a disponibilização de álcool em gel para todos os clientes. Há também exigências acerca da medição de temperatura na porta dos estabelecimentos", destacou.

Onofre ressaltou, no entanto, que esta não é uma decisão definitiva. "Estaremos analisando a situação dia após dia. Se observarmos que, no dia seguinte ou em qualquer dia subsequente, a situação exija novamente o fechamento do comércio, faremos novo decreto com este objetivo".

Os prefeitos da Amepar continuam reunidos virtualmente, trocando informações e acompanhando a situação. Dependendo da evolução da pandemia, eles voltarão a se reunir a qualquer tempo. A entidade disponibilizou os decretos de alguns municípios que já flexibilizaram a abertura e estabeleceram restrições para o funcionamento, como modelo para consulta, entre elas, Centenário do Sul e o último decreto publicado pelo município de Arapongas (DECRETO 190/20).

Participaram também da reunião os prefeitos de Alvorada do Sul (representado pelo vice); Bela Vista do Paraíso; Cambé; Centenário do Sul; Ibiporã; Prado Ferreira; Primeiro de Maio; Sabáudia e Sertanópolis. A Amepar atualmente é composta por 22 municípios.