Sima compra 500 testes para Covid-19 e doa para a Prefeitura de Arapongas

A diretoria do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima) anunciou nesta quinta-feira (09) a compra de 500 testes rápidos para o coronavírus (Covid-19). Os testes, com registro na Anvisa, devem chegar até o final da próxima semana e serão doados para a Secretaria Municipal de Saúde. “Trata-se de uma contribuição de extrema importância. Nossos agradecimentos à diretoria do Sima, na pessoa de seu presidente, o empresário Irineu Munhoz”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.Fabricados pela Acro Biotech, os testes são imunocromatográficos de fluxo lateral para a detecção qualitativa de anticorpos em amostras de sangue, soro ou plasma humano. “É importante destacar que esses testes têm 98,6% de eficácia, um altíssimo grau, e demoram entre 10 e 20 minutos para se ter o resultado, que é facilmente interpretado pelo examinador”, afirma Fernando Marques de Marcos, superintendente médico. Por ser um teste que detecta a presença ou ausência de anticorpos IgG ou IgM, produzidos pelo corpo humano contra o vírus da Covid-19, se qualquer um deles der positivo, deve ser considerado como um paciente com o coronavírus. Nesse caso, a Vigilância Epidemiológica será acionada para que seja realizada a chamada contraprova, a fim de firmar o diagnóstico. O teste não detecta outra infecção (gripe, resfriado etc), sendo altamente específico para o Covid-19, não havendo reações cruzadas. Desse modo, se o sintoma for causado por uma gripe comum, o teste dará negativo.“A diretoria do Sima entendeu que esta é, no momento, uma das melhores formas de ajudar no controle do coronavírus em Arapongas. A equipe da Secretaria da Saúde vem realizando um bom trabalho, mas enfrenta muitas vezes entraves burocráticos impostos pela legislação e que atrasam a compra de itens importantes. Além disso, se nos unirmos e cada setor der a sua parcela de contribuição, a missão será cumprida com maior facilidade”, afirma Irineu Munhoz, presidente do Sima. O secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Júnior, ressalta que Arapongas tem 241 pacientes em isolamento domiciliar e sob monitoramento da Vigilância Epidemiológica. “Os testes vão nos permitir conhecer a real situação dos pacientes, sendo que muitos deles poderão retomar sua vida cientes de que seus sintomas nada têm a ver com o vírus”, assinala o secretário. Moacir Paludetto Júnior destaca ainda que a Prefeitura também está em fase final dos trâmites para a aquisição de um lote de testes, o que deverá ampliar ainda mais a capacidade do município de avaliar o quadro dos pacientes com suspeita para a Covid-19.