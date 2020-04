Homem é preso jogando drogas e celulares para dentro da cadeia de Arapongas

Um homem que utiliza tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (08) em Arapongas, arremessando objetos para dentro da carceragem da cadeia pública da cidade. Drogas e celulares foram apreendidos.

Policiais estavam em patrulhamento pelo local quando flagraram o homem, que imediatamente recebeu voz de abordagem. Ele assumiu que estaria arremessando, por cima do muro, telefones, carregadores e drogas para os detentos. Disse também que não era a primeira vez que cometia tal ato e que receberia 100 reais pelo trabalho.



No fundo do pátio, os agentes da carceragem localizaram 2 aparelhos celulares, 7 carregadores de celular e 106 porções de maconha, pesando 154 gramas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.