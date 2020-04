Homens trocam pés de maconha por moto roubada e acabam presos em Arapongas

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (08), no Jardim Araucária após serem flagrados com uma motocicleta furtada e um pé de maconha em uma residência.





A equipe policial foi até o local após receber denúncias de que uma motocicleta produto de furto estava na garagem do endereço passado. Na residência não havia portão, por isso, os policiais entraram no local e já identificaram o veículo de cor preta, que havia sido furtada no último dia 06 de abril. Dois homens que estavam na casa receberam voz de abordagem, e ao ser realizadas buscas no interior do local, foi encontrado um pé de maconha na cozinha.

Os abordados relataram aos policiais que trocaram a moto por outros dois pés de maconha. Os dois foram encaminhados para a delegacia da cidade.