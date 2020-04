Em Arapongas, duas pacientes que atestaram positivo para o coronavírus já estão curadas

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, por meio do Setor de Epidemiologia divulgou nesta quarta-feira (08), que duas pacientes residentes em Arapongas e que contraíram o coronavírus (COVID-19) já se recuperaram, sendo considerados casos curados da doença. De acordo com o setor, nestes casos leva-se em consideração os pacientes que tiveram o diagnóstico confirmado pelo Laboratório do Estado (Lacen) ou por laboratórios credenciados, que receberam os tratamentos adequados aos sintomas e, que após o prazo de pelo menos 14 dias - entre o início e fim dos sintomas da doença, não voltaram a apresentar qualquer tipo de manifestação do COVID-19. O que confirma a recuperação.

O primeiro caso considerado curado do coronavírus em Arapongas, trata-se de uma paciente de 39 anos, e que esteve no Rio Grande do Sul no início do mês de março. Após sete dias, começou a apresentar os sintomas: diarreia e dor no corpo, depois febre persistente, dor de garganta e tosse. A paciente entrou em contato com o serviço de saúde, recebendo a orientação para que ela e seus familiares ficassem em isolamento domiciliar, medida obrigatória para esse tipo de situação. Durante o monitoramento domiciliar diário, revisado pela equipe de saúde, a paciente relatou desconforto respiratório (falta de ar). Foi orientada então a procurar imediatamente o atendimento médico. A Vigilância Epidemiológica, seguindo os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde, realizou a coleta do exame em domicílio e encaminhou para o Laboratório Central (Lacen), via 16ª. Regional de Saúde, para realização das análises. O resultado atestou positivo no último dia 31 de março. No decorrer dos dias a paciente permaneceu em isolamento domiciliar, em monitoramento pela UBS de referência e Vigilância Epidemiológica, tendo boa resposta ao tratamento proposto e sem comprometimento do quadro respiratório. Após o período de 14 dias (entre o início e o fim dos sintomas), atestou-se a cura.

O segundo caso de cura do coronavírus no município, trata-se de uma paciente também de 39 anos, que teve contato com uma pessoa de outro Estado que já atestava positivo de COVID-19. A paciente residente em Arapongas apresentou os sintomas no início de março, sendo encaminhada ao hospital, permanecendo internada por cinco dias. Após esse período, a paciente recebeu alta e permaneceu de quarentena sob isolamento domiciliar. No decorrer dos dias, a paciente passou pelos protocolos determinados, também sendo monitorada pela UBS de referência e Vigilância Epidemiológica, tendo boa resposta ao tratamento proposto e sem comprometimento do quadro respiratório. Após o período de 14 dias (entre o início e o fim dos sintomas), atestando assim a cura da doença.

Conforme a Secretaria de Saúde, as pacientes consideradas curadas devem retomar as atividades, sobretudo, respeitando as exigências recomendadas pelo setor da saúde, além de determinações estabelecidas via decretos municipais. Ações essas que também devem ser mantidas criteriosamente por toda a população. “ Ficamos otimistas com esses dois casos de cura para o COVID-19 em Arapongas, mas, não podemos nos descuidar, tanto essas pacientes, como a população de uma maneira geral. Critérios fundamentais como a lavagem das mãos; uso de álcool em gel; máscaras, evitar aglomerações e isolamento domiciliar devem permanecer na rotina de todos os cidadãos”, reforça o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Novos dados – Conforme boletim atualizado, Arapongas apresenta até agora 8 casos confirmados de COVID-19, sendo que dois desses casos já foram curados; 16 seguem em investigação; 19 descartados e 241 em monitoramento.