Vacinação para pessoas com mais de 60 anos será quinta-feira no Centro de Convivência do Idoso, em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quinta-feira (09), a vacinação contra a gripe aos idosos acima de 60 anos, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) “ Antonieta Zampaolo Gasparini” na Zona Sul - ao lado do 18 Horas no Cj. São Bento. A ação será a partir das 9h, e segue até o final das doses.

“ Orientamos que os idosos com 60 anos ou mais que ainda não tomaram a vacina contra a gripe, que procurem o CCI da Zona Sul, na quinta-feira (09) para o recebimento das doses. Nossas equipes estarão seguindo todos os protocolos de segurança para que não haja também a aglomeração de pessoas. Levem documento com foto para comprovação da idade. Na medida do possível, todo esse grupo prioritário será atendido”, frisa o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Nas próximas semanas, novas estratégias de vacinação para os idosos acima de 60 anos serão adotadas em outros bairros, com datas e locais divulgados previamente.

A Campanha de Nacional de Vacinação para os idosos e profissionais da área encerra no dia 15 de abril.

Demais grupos prioritários – Conforme o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, os demais grupos prioritários serão imunizados contra à gripe, nas seguintes datas:

A partir de 16 de abril: Profissionais das Forças de Segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do Sistema Prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; caminhoneiros; motoristas de transporte coletivo e portuários.