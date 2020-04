Patrulha Maria da Penha reforça sobre atendimentos durante a pandemia em Arapongas

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, através da Patrulha Maria da Penha informa que os serviços de combate e medidas relacionadas à violência contra às mulheres seguem ativamente em Arapongas, em meio à pandemia do coronavírus(COVID-19). Como explica a coordenadora do setor, GM Denice Amorim, durante a quarentena em que muitas famílias passam boa parte do tempo juntas nas residências, os conflitos familiares podem acontecer, evoluindo inclusive para a violência doméstica.

“ Em Arapongas os índices permanecem estáveis, contudo, vale orientar que a nossa Patrulha da Penha, assim como as demais Forças de Segurança encontra-se na ativa. Nos casos de violência, sejam elas agressão física, moral, psicológica, patrimonial e até mesmo a violência sexual, onde todas são previstas na Lei Maria da Penha, as vítimas devem imediatamente contatar a Patrulha da Penha. Muitas vezes o conflito familiar já existe e com este período maior de convivência em decorrência da quarentena, pode evoluir para situações ainda mais graves”, orienta Amorim.

Para denúncias em casos de violência doméstica:

Delegacia da Mulher de Arapongas:

TELEFONE: 3278-2209 – Nesse número serve para o envio de whatsapp.

Polícia Militar:

Disque 190 – Nos casos em que não houver medida protetiva

Guarda Municipal:

Disque 153 ou 0800-645-9060 – Nos casos em que houver medida protetiva.