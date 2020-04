Arapongas apresenta 156 casos confirmados de dengue

O Controle de Endemias de Arapongas apresentou nesta quarta-feira (07), o Boletim Epidemiológico referente à semana do dia 29 de março a 04 de abril. Os novos dados mostram que o município chegou em 156 casos confirmados de dengue – 102 autóctones e 54 importados. Ao todo são 767 notificações registradas; 225 casos em investigação e 386 negativos. Na semana anterior, Arapongas apresentava 129 casos confirmados da doença.

Em período de alerta, os agentes de combate a endemias permanecem com as ações de bloqueios, em especial, nas regiões que apresentam maior número de notificações. Na semana passada, os serviços que consistem na aplicação do inseticida (UVS Costal) - que contribui para a eliminação dos criadouros, foram executados em parte das regiões do Conjunto Flamingos; Conjunto San Raphael e Nossa Senhora das Graças e no Jardim Colúmbia (I, II e II). Nesta semana os serviços estão concentrados na região do Conjunto Ulisses Guimarães. “ Nossas ações não param, contudo, devem ser somadas às práticas essenciais de limpeza da comunidade. Os números têm aumentado a cada semana. Não podemos descuidar da dengue, ela mata e já fez vítimas fatais em diversas regiões do país, inclusive no Paraná. Todos precisamos manter o alerta e os cuidados fundamentais na eliminação de focos que facilitam a proliferação no mosquito”, alerta o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.

Paraná - O boletim divulgado ontem (07), pela Secretaria da Saúde do Paraná confirma 102.247 casos de dengue no Estado, com aumento de 14.527 casos em relação à semana anterior. São 9 óbitos confirmados nesta semana. Na publicação da semana passada o total de óbitos no período era de 69, hoje são 78. O período de monitoramento começou em agosto de 2019 e segue até julho deste ano.