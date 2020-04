Homem grifa “eu amo você” em projétil e é preso após ameaçar ex-mulher, em Arapongas

Um homem suspeito de ameaçar matar a ex-mulher, grifou o nome dela em um projétil apreendido pela Polícia Civil.

A vítima registrou boletim de ocorrência na sexta-feira (3). Conforme relato, a mulher estava separada há três meses do suspeito e no dia 26 de março, o homem a chamou para conversar. No encontrou o homem ameaçou a mulher de morte, após ela recusar reatar o relacionamento.

Na casa dele foram encontradas armas e munições, sendo que em uma das munições estava escrito "eu amo você" e o nome da vítima na sequência.

Ele foi atuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele já tinha passagem por violência doméstica. A pena prevista para os crimes é de até seis anos de prisão.