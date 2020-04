Estacionamento Rotativo volta a funcionar em Arapongas

Após duas semanas com as cobranças interrompidas, a empresa que administra o estacionamento rotativo de Arapongas voltou a operar nesta terça-feira (07).

De acordo com a gerente local da empresa que administra o rotativo na cidade Marlene Santhole, apenas 18 funcionários estarão trabalhando nesta terça, realizando as cobranças apenas na Avenida Arapongas, mas a parir desta quarta-feira (08), o trabalho volta ao normal, com todo o efetivo de funcionários. "Retornamos hoje, após o meio dia, com efetivo reduzido, atendendo apenas a avenida principal. A partir desta quarta, todos os nossos funcionários retornam ao trabalho, fazendo a cobrança de toda nossa área de cobertura da Zona Azul", explicou a gerente.

DECRETO MUNICIPAL

Mesmo com o decreto municipal que estabelece que as lojas do comércio de Arapongas devem permanecer fechadas por mais uma semana, o movimento no centro da cidade está cada vez maior. Durante a segunda-feira (06), muitas imagens circularam pelas redes sociais, mostrando o fluxo intenso de veículos na Avenida principal e a grande quantidade de pessoas pelas ruas. Algumas lojas abriram as portas, desrespeitando as medidas decretadas.

De acordo com o secretário de Segurança e Trânsito de Arapongas Paulo Sergio Argati, uma reunião deverá ser realizada com o prefeito Sergio Onofre e o secretário municipal de Saúde Moacir Paludetto Junior, para avaliar possíveis alterações no decreto já estabelecido no município.