Doações para abrigo emergencial devem ser entregas no CREAS em Arapongas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informa que a partir desta quarta-feira, 07, todas as doações direcionadas ao abrigo emergencial para pessoas em situação de rua acolhidas pelo município deverão ser entregues no CREAS - sito à Avenida Gaturamo, 1.000(de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas), mediante agendamento prévio pelo telefone: 3902-1158.

Segundo a Semas, a medida é necessária em razão da necessidade de restrição do fluxo de pessoas no abrigo (instalado no Centro de Iniciação ao Esporte – CIE), onde as pessoas em situação de rua estão acolhidas, tendo em vista a pandemia de coronavírus (COVID-19). “Neste momento em que o isolamento social é altamente recomendado pelos órgãos de saúde, temos que aprimorar o serviço de acolhimento emergencial ofertado à população em situação de rua, zelando pela sua saúde, dos servidores e dos voluntários que estão trabalhando no abrigo, assim como de toda a população. ”, declara a Secretária Municipal de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima.