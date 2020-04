CREAS de Arapongas realiza atendimentos via telefone a partir desta quarta-feira

Conforme a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS, realiza a partir da quarta-feira (08) atendimentos via telefone. A medida integra o Plano Municipal de contingência para enfrentamento do coronavírus. Os atendimentos no CREAS acontecem de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas, através do telefone: 3902-1045.

Segundo a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, devido à pandemia houve a necessidade de reformulações nos serviços prestados pela Semas.

“ Os atendimentos dos serviços da Semas estão sendo retomados aos poucos, tendo em vista a necessidade de prestar apoio e acesso aos benefícios à população nesse momento sensível causado pela pandemia. Na semana passada retomamos parcialmente os serviços dos CRAS e, nesta semana, vamos retomar, com os devidos cuidados e restrições, algumas atividades do CREAS. Para evitar aglomerações, por favor não vá até ao CREAS sem contato telefônico prévio”, explica a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.