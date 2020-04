Iniciados atendimentos psicológicos gratuitos por telefone e online durante pandemia do COVID-19

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria da Saúde iniciou ontem (06), atendimentos via telefone ou por envio de e-mails à população que necessite de auxílio psicológico ou emocional em meio à pandemia do novo coronavírus(COVID-19). Ao todo, 12 profissionais integram os serviços de maneira voluntária. " Em meio a pandemia, percebemos a necessidade que muitas pessoas têm tido em relação ao medo, insegurança, ansiedade, entre outros sentimentos que podem vir à tona nesse momento. Por isso, um grupo de voluntários irá oferecer esse suporte emocional, seguindo as medidas de segurança exigidas nesse período, ou seja, sem contato próximo ou aglomeração de pessoas", diz o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, atendimentos via telefone ou por envio de e-mails. Por via telefônica os interessados devem ligar para: 3902-1182. A ligações terão tempo máximo de duração de 20 minutos. Em caso de linha ocupada, os psicólogos deverão retornar à ligação, por meio da coleta de chamadas efetuadas.

Já os email-s devem ser enviados através do endereço eletrônico: saúde.psicologia@arapongas.pr.gov.br , onde serão respondidos de acordo com a demanda e escala dos psicólogos.