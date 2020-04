Nova etapa de vacinação de idosos é feita no Ginásio Mateus Romera

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta terça-feira (07) esquema de vacinação contra a gripe, aos idosos acima de 60 anos, no Ginásio de Esportes Mateus Romera. A ação iniciou às 9h e segue até o final das doses. A proposta visa atender neste momento os idosos moradores do Cj. Flamingos, Del Condor, San Raphael e bairros adjacentes. “Nossas equipes de saúde estão realizando a vacinação para os idosos acima de 60 anos. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança para que não haja também a aglomeração de pessoas. Está sendo mantido o distanciamento das pessoas, uso de equipamentos de proteção individual dos enfermeiros, utilização de álcool em gel, entre outros. No período da manhã, o momento está tranquilo e acreditamos que vamos atender bem a demanda da região, vacinando aqueles que não participaram do drive thru realizado na última sexta-feira”, afirma o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Nas próximas semanas, novas estratégias de vacinação para os idosos acima de 60 anos serão adotadas em outros bairros, com datas e locais divulgados previamente. A Campanha de Nacional de Vacinação para os idosos e profissionais da área encerra no dia 15 de abril.

Demais grupos prioritários - Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os demais grupos prioritários serão vacinados de acordo com o seguinte cronograma:

- Início em 16/04: Professores das escolas públicas e privadas; profissionais das Forças de Segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

- Início em 09/05: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas; povos indígenas; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e adultos de 55 a 59 anos de idade.