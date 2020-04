Com recursos estaduais, Arapongas investe R$ 497 mil em sinalização viária

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, iniciou nesta semana uma frente de pintura e reforço à sinalização viária, abranger ao todo 16 ruas. O trecho compreende a área central da cidade: ruas Pombas (por inteiro), Flamingos, Uirapuru, Tucanos, Pica-pau e Rolinhas (por inteiro), Perdizes, Condor e Drongo. Também ruas de outras regiões, sendo elas Tangará, Avinhados e Águias (Vila Nova); Rua Guaratinga (Parque Industrial) e toda a extensão da marginal da Avenida Maracanã. Ao todo, serão investidos R$ 497 mil, com recursos do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

“Todo esse serviço é um grande aporte para o trânsito de Arapongas. São quase R$ 500 mil para investimentos na pintura de sinalização da malha viária, o que reforça a segurança no trânsito. Desde a área central até os bairros da cidade. Ruas bem sinalizadas levam segurança aos motoristas, motociclistas e pedestres, o que pode levar a redução de acidentes, se aliados com a conscientização de cada cidadão”, diz o secretário de Segurança e Trânsito, Paulo Argati.

Na tarde de ontem (06), equipes realizaram os serviços de pinturas em trecho da Rua Avinhados, seguindo nos próximos dias para a Rua Águias. De maneira gradativa, os trabalhos vão atingir todas as vias contempladas no projeto.