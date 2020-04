Prefeitura de Arapongas recebe doação de 200 litros de álcool em gel

A Prefeitura Municipal de Arapongas recebeu nesta segunda-feira (06), a doação de 200 litros de álcool em gel (70%)da Rede Guapo de Postos do município. O material dará reforço às ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde a fim de conter a disseminação no coronavírus (CODI-19).

“A doação desse álcool em gel vem como suporte nessa batalha que estamos enfrentando em combate ao COVID-19, tanto através da Secretaria de Saúde e demais setores, como em parceria com as atividades desenvolvidas no âmbito social de enfrentamento ao novo vírus. Ficamos gratos com essa atitude, que mostra o quanto somos mais fortes quando unimos esforços”, agradeceu o prefeito, Sérgio Onofre.

O secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr, também agradeceu a iniciativa que colabora com o Plano Municipal de Contingência para enfrentamento do coronavírus. “ A solidariedade nesse momento também se torna um caminho fundamental para enfrentamos todo esse período. Ficamos muito contentes com essa doação, tendo em vista que com a grande procura pelo álcool em gel (70%) muitas vezes ele falta nas prateleiras. Esses 200 litros auxiliarão nos trabalhos das equipes atuantes na linha de frente de enfrentamento do CODIV-19, além do reforço em demais atividades. Com certeza, vamos fazer o uso necessário e consciente desse produto”, afirma.

A entrega contou com a presença de representes da Rede Guapo de Postos, entre eles, o empresário e sócio da rede em Arapongas Luciano Sanches. “ Essa foi à nossa maneira de colaborar com cidade, somando esforços junto ao prefeito Sérgio Onofre e, o Secretário de Saúde, Moacir. Desta forma podemos mobilizar mais gestos de solidariedade em prol de toda a população”, disse.

Participaram também o secretário de Segurança, Paulo Argati, e comandante da 7ª CIPM, Capitão Humberto Cavalcante.