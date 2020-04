Abrigo para moradores em situação de rua está com vagas esgotadas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informou nesta segunda-feira (06) que estão esgotadas as vagas destinadas aos moradores em situação de rua que foram remanejados ao abrigo emergencial para enfrentamento ao coronavírus (Covid-19), instalado no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), anexo ao Centro Social Urbano (CSU), no Jardim Aeroporto. Conforme o setor, 20 desses moradores encontram-se instalados no local, recebendo serviços socioassistenciais. “Com a permanência de 20 pessoas em situação de rua, estamos com as vagas esgotadas. Levando em consideração que uma das medidas de segurança visa a não aglomeração de pessoas, ou seja, limitamos as vagas por uma questão de saúde pública”, explica a secretária da Semas, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

Ações – Desde o último dia 30 de março, a Semas iniciou as ações no abrigo emergencial como medida que integra o Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do Coronavírus (Covid-19). O espaço foi readequado e conta com colchões hospitalares (doados pela empresa Ortobom), serve quatro refeições diárias (café da manhã, café da tarde, almoço e jantar), entre outros serviços prestados através das Secretarias de Assistência Social e Segurança. Um grupo de voluntários da comunidade também presta apoio nas atividades.

Doações – A Semas informa também que o abrigo emergencial recebeu recentemente doações de empresas e da população, entre elas cobertores; roupas, alimentos e toalhas, entre outros.

Para informações sobre doação ou prestação de atividades voluntárias, os interessados podem ligar diretamente na Semas, através do telefone: 3902-1335.