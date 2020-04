Praça nas proximidades da Rua Tangará recebe melhorias em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Obras, Transportes e Desenvolvimento (Seodur) executou melhorias na Praça Luiz Treglia Júnior (Lulu), localizada próxima à rotatória da Avenida Arapongas sentido à Rua Tangará. O espaço recebeu novas pinturas em bancos; mesas, roçagem através da Secretaria do Meio Ambiente, além das instalações de novos postes republicamos de iluminação. “ Esses são serviços práticos que trazem um ambiente harmônico às nossas praças municipais. Nosso objetivo é que demais pracinhas recebam essas melhorias.

Recentemente o setor de obras realizou manutenções na Praça da Saudade, em frente ao Cemitério Municipal. No local foram feitos reparos nos brinquedos infantis e novas pinturas. Além das praças, a Secretaria de Obras tem investido na manutenção de espaços esportivos, como por exemplo a recente reforma da quadra localizada no Jardim Bandeirantes. Foram realizados diversos reparos na arquibancada; quadra esportiva; limpeza ao entorno do local - através da Secretaria do Meio Ambiente; e novas pinturas. Os alambrados da quadra e as traves dos gols foram substituídas por novas, além da instalação de melhor iluminação. Para finalizar, o espaço receberá também melhorias no parquinho infantil, anexo à quadra.