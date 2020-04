Secretaria desmente fake news sobre vacinação “drive thru” em Aricanduva

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacinação contra a gripe aos idosos acima de 60 anos que residem no distrito de Aricanduva segue em esquema domiciliar, ou seja, equipes da Saúde irão até as casas dos idosos para a aplicação das doses.

Uma notícia falsa circulou por meio das redes sociais e cartazes que foram distribuídos em Aricanduva, informando erroneamente que nesta segunda-feira (06) uma ação de “drive trhu” da vacinação seria realizada em frente ao Módulo Policial. O secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr, reforça que a informação não procede e orienta à população de que todas as medidas relacionadas às ações da saúde são primeiramente divulgadas no site Oficial da Prefeitura de Arapongas. “Eu quero dizer que essa notícia é fake. Não partiu nenhuma orientação da Secretaria de Saúde para que a equipe da UBS de Aricanduva fizesse esse tipo de ação. Em Aricanduva, as vacinas aos idosos acima de 60 anos continuarão a receber as doses nas próprias casas. Fiquem tranquilos. Qualquer notícia fora disso é falsa. Nas próximas duas semanas, os idosos acima dos 60 anos de Aricanduva vão receber os profissionais da saúde em casa para o recebimento das doses”, esclarece Paludetto Jr.

Vacinação em Arapongas – Na última sexta-feira (03), 3.030 idosos acima dos 60 anos receberam as vacinas em Arapongas contra a gripe por sistema de drive thru - em que não é necessário sair do veículo para o atendimento. Nas próximas semanas, a Secretaria de Saúde dará continuidade à vacinação contra a gripe ao restante dos idosos acima de 60 anos, bem como para os profissionais da saúde. As estratégias e datas serão divulgadas previamente.

Idosos acima de 70 anos - Para esse grupo, a Secretaria de Saúde adotou a vacinação domiciliar, que iniciou no último dia 30 de março e segue ao longo dos próximos dias.

Idosos acima de 80 anos - A primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação foi destinada aos idosos acima de 80 anos. As doses domiciliares alcançaram mais de 95% desse público alvo (2.078 pessoas). Ainda conforme o setor, 1.188 profissionais da saúde também já foram vacinados.