GM de Arapongas prende 3 pessoas com arma de fogo na Zona Leste

Três homens foram presos na noite deste domingo (05) na região do Conjunto Flamingos, em Arapongas, por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o relatório da Guarda Municipal (GM), uma equipe do Grupo de Apoio Tático (GAT) fazia patrulhamento na região, quando foi informada de que em um bar havia uma pessoa com um revólver. Chegando no local, os guardas abordaram 3 homens e durante a revista pessoal, contataram no bolso de um deles duas munições de revólver calibre .38 e em cima da mesa de sinuca, um revólver do mesmo calibre, com 5 munições ainda intáctas.

A equipe perguntou aos abordados de quem era a arma e as munições, mas todos ficaram calados. Desta forma, os agentes encaminharam os 3 suspeitos para a delegacia, juntamente com a arma e as munições.