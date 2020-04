Grupo organiza 'mercado solidário' para famílias em vulnerabilidade; assista

Um grupo reunido pela solidariedade tem feito a diferença na vida de muitas famílias de Arapongas atingidas pelas dificuldades impostas pela pandemia de coronavírus. São voluntários que se uniram através das redes sociais, para implantar o ‘mercado solidário’ na cidade, ideia copiada de uma iniciativa que começou em Goiás, e distribui mantimentos gratuitamente. Assista:





A secretária Aline dos Santos Silva, foi a idealizadora do trabalho em Arapongas. Ela conheceu o projeto através da internet e decidiu fazer algo na cidade onde mora. “Quando eu conheci o trabalho de distribuição de alimentos feito em Goiás, pensei que poderia fazer o mesmo aqui, só não sabia como. Então uma amiga me colocou em contato com outras pessoas interessadas em fazer o projeto e agora somos um grupo de 8 voluntários, que já está percorrendo a cidade há uma semana”, contou.



O grupo recebe doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza, e se reúne diariamente para fracionar as doações. Os locais de distribuição são divulgados através das redes sociais dos próprios voluntários. Todas as tardes, eles montam o mercado solidário em algum ponto da cidade, e atendem a população. Preocupados com a pandemia de coronavírus, todos utilizam máscaras e luvas durante os atendimentos.



“Cada pessoa pode levar até 3 itens do mercado solidário. Oferecemos alimentos como arroz, feijão, café, macarrão, pães, bolos e também papel higiênico e produtos de higiene e limpeza. Sabemos que muitos não tem condições neste momento para comprar, por isso ajudamos”, explica Aline.



A autônoma Ana Caroline Hipólito Gomes também é voluntária do mercado solidário. Ela conta que por causa da pandemia e do comércio fechado está sem trabalhar, mas encontrou na solidariedade uma forma de preencher seu tempo. “Agora estou totalmente dedicada a este trabalho. Assim como eu, muitas pessoas estão sem conseguir trabalhar esses dias, e nem todos tem outra fonte de renda. Esses alimentos vão ajudar a não faltar comida na mesa de muitos araponguenses, e enquanto a gente puder e tiver doações, vamos continuar”, afirmou a voluntária.



Ana conta que através desta corrente do bem, está vivendo momentos emocionantes. “Na primeira ação que fizemos essa semana, atendemos um senhor que é sorveteiro e por causa do isolamento social, estava há dias sem trabalhar. Ele pegou os alimentos com tanta alegria, e me disse que salvamos a refeição daquele dia, porque ele não tinha mais o que colocar no prato. Fiquei emocionada em poder estar ali e de alguma forma fazer a diferença”, revela.



A dona de casa Cristiana Aparecida Castro de Almeida, moradora do Jardim Monte Carlo, aproveitou o mercado solidário para pegar alguns alimentos. Com 4 adultos e 5 crianças para alimentar em casa, ela agradeceu pela ajuda. “Graças a Deus o arroz e feijão não faltam, e o pouco que a gente consegue ganhar, já ajuda muito”, garantiu.



O grupo de voluntários pretende expandir o trabalho por outras cidades, e para isso, convoca pessoas que queiram ajudar e sugerir locais com famílias em situação de vulnerabilidade para receber o mercado solidário. Doações de alimentos e produtos de limpeza e higiene, também são bem-vindos. Para entrar em contato com os voluntários e saber como ajudar, o grupo disponibiliza o telefone 43 99831 4096.