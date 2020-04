Ladrões roubam farmácia e agridem funcionário no centro de Arapongas

Dois homens roubaram uma farmácia na região central de Arapongas durante a madrugada deste domingo (05). Um deles, chegou a agredir um funcionário do estabelecimento com um pedaço de ferro. Ninguém foi preso.

O crime foi registrado por volta das 3h30 da madrugada. Uma equipe da Guarda Municipal (GM) viu através do monitoramento por câmeras de segurança na central, que dois homens entraram na farmácia em atitude suspeita. Equipes se dirigiram até o local, mas os suspeitos já haviam saído correndo depois de roubar certa quantia de dinheiro. Durante a fuga, um dos funcionários foi agredido pelo ladrão com um pedaço de ferro.



As equipes realizaram patrulhamento, mas nenhum suspeito foi encontrado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender ao funcionário ferido.