GM de Arapongas prende homem por descumprir medida protetiva

Uma equipe da Guarda Municipal (GM) de Arapongas atendeu ao descumprimento de uma medida protetiva no início da madrugada deste domingo (05) no Conjunto Flamingos. O agressor foi preso.

De acordo com o relatório da GM, vizinhos acionaram a equipe, informando que uma mulher gritava por socorro. Ao chegar no local, os guardas encontraram o infrator dentro da residência.

A vítima estava presa no quarto, muito nervosa e com escoriações.

Mediante comprovação de medida protetiva e constatação da agressão, o homem foi encaminhado para delegacia e acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para encaminhar a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para consulta e realização de corpo delito.