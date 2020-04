Sobe para 7 o número de casos de Covid-19 em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que na tarde deste sábado (04/04) foi confirmado mais um caso de coronavírus (Covid-19). Desta forma, sobe para sete o número de casos confirmados no município.

Ao longo do dia, quatro novos casos já haviam sido confirmados e divulgados através de nota oficial, além de outros dois casos registrados anteriormente – um no dia 31 de março, outro no dia 01 de abril.

O sétimo caso é de uma senhora de 78 anos, que apresentou desconforto respiratório e diarreia. A paciente, que também sofre do mal de Parkinson, teve contato com um caso suspeito do município e que depois também foi testado positivo para Covid-19.

Depois de apresentar os sintomas, a paciente procurou o médico particular da família. A Vigilância Epidemiológica foi acionada, analisou o perfil e os sintomas e colheu o material para exames. “O resultado saiu em 48 horas, uma rapidez que merece destaque. Nossa torcida é para que todas as respostas sejam dadas com a maior rapidez possível”, afirma o secretário municipal de Saúde, Moacir Paludetto Júnior.Como a paciente apresentou estágio leve da doença, não precisou ser hospitalizada. Ela está em isolamento domiciliar, assim como os seus familiares.