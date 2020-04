Confirmados mais quatro casos de Covid-19 em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que foram confirmados neste sábado (04) mais quatro casos de coronavírus (Covid-19). Desta forma, sobe para seis o número de casos confirmados no município. A respeito dos novos casos, a Secretaria Municipal de Saúde tem a informar o que segue:

- Caso número 03: Trata-se de paciente do sexo masculino, 41 anos, que esteve em local com aglomeração de pessoas em meados do mês de março, no município de Arapongas, onde estiveram presentes pessoas vindas de locais em que já havia casos confirmados para Covid-19. O paciente, com sintomas como diarreia, febre e desconforto respiratório, passou por um atendimento médico particular, que o encaminhou para a UPA. Seguindo o Plano de Contingência Municipal para a Infecção Humana pelo novo Coronavírus – Covid-19 e os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde, foi acionada a Vigilância Epidemiológica, que fez a coleta do material para exame. O paciente não precisou de internamento, sendo determinado o isolamento domiciliar para ele e seus familiares;

- Caso número 04: Trata-se de paciente do sexo feminino, 39 anos, que esteve em local com aglomeração de pessoas e também em contato direto com familiar com resultado positivo para Covid-19 residente em outro Estado. A paciente passou pela UBS apresentando sintomas de febre, tosse, relativa falta de ar e saturação abaixo do normal. Foi encaminhada para a UPA, onde ficou em isolamento. Acionada a Vigilância Epidemiológica, foi feita a coleta de material na UPA para exame e, não havendo melhora no quadro, foi encaminhada para o Honpar, onde ficou internada.

Com a melhora no quadro, a paciente teve alta e passou a receber os cuidados em casa. Foi determinado isolamento domiciliar para a paciente e seus familiares.

- Caso número 05: Trata-se de paciente do sexo masculino, 65 anos, diabético, hipertenso, com doença cardiovascular, que esteve em contato com familiar proveniente de Curitiba. O familiar apresentou sintomas gripais e, após passar por consulta com médico particular, recebeu a recomendação para que ficasse em isolamento domiciliar por 14 dias. O paciente de 65 anos, após contato com essa pessoa, começou a apresentar dificuldades respiratórias, saturação abaixo do normal e foi encaminhado para a UPA e, em seguida, para o Honpar. Seguindo os protocolos, a equipe da Vigilância Epidemiológica fez a coleta do material no Honpar para os exames. O paciente encontra-se internado em isolamento na UTI.

- Caso número 06. Paciente do sexo feminino, de 69 anos, hipertensa. É esposa do paciente do caso número 05, com sintomas similares no mesmo período, tendo passado pela UPA, que a encaminhou para o Honpar. A equipe da Vigilância Epidemiológica fez a coleta do material para exames no Honpar. Encontra-se internada em isolamento na UTI.

- A Secretaria de Saúde de Arapongas reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene e evitando aglomerações.

- Prefeitura Municipal de Arapongas

- Secretaria Municipal da Saúde