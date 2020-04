Psicólogos de Arapongas ofertam atendimento telefônico gratuito

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria da Saúde informa que um grupo de psicólogos voluntários do município vão iniciar a partir da próxima segunda-feira (06), das 8h às 12h e das 13h às 17h, atendimentos via telefone ou por envio de e-mails à população que necessite de auxílio psicológico ou emocional em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“ Em meio a pandemia, percebemos a necessidade que muitas pessoas têm tido em relação ao medo, insegurança, ansiedade, entre outros sentimentos que podem vir à tona nesse momento. Por isso, um grupo de voluntários irá oferecer esse suporte emocional, seguindo as medidas de segurança exigidas nesse período, ou seja, sem contato próximo ou aglomeração de pessoas. Daí a iniciativa de fazer os atendimentos via telefone ou por e-mail”, diz o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Conforme explica o psicólogo Judson Sanches Filho, responsável pela iniciativa e mobilização dos colegas de profissão, os atendimentos por telefone serão feitos através do ramal: 3902-1182. E deverão ter duração máxima de 20 minutos. Já os email-s devem ser enviados através do endereço eletrônico: saúde.psicologia@arapongas.pr.gov.br , onde serão respondidos de acordo com a demanda e escala dos psicólogos.

“Nesse primeiro momento somos em 12 psicólogos voluntários, que estarão divididos em escalas. Vamos escutar a cada um, para fazer com que os pacientes compreendam seus sentimentos e que tenham ferramentas para lidar com esse período de reclusão”, salienta.

A psicóloga Marilda Campos, acrescenta a importância das ações solidárias que contribuem para a saúde mental da população. “ Em situações como a que estamos vivendo, algumas crises são aprofundadas. Quando não se sabe o que fazer o medo e o pânico bloqueiam a reflexão. Por isso, nós psicólogos temos o propósito de atender as demandas psicológicas e emocionais tidas nessas ocasiões de emergência”, finaliza.