Prefeitos da Amepar decidem manter comércio fechado até a Páscoa

Em reunião realizada nesta sexta-feira (03) em Londrina, os prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) decidiram manter o comércio fechado por pelo menos mais uma semana. A decisão, que prolonga a suspensão das atividades comerciais até a Páscoa, faz parte da estratégica de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19), recomendando às pessoas que mantenham o isolamento social. Participaram 18 dos 22 prefeitos da microrregião, além de secretários municipais de saúde.

“É consenso que estamos no pior período de contaminação, daí a recomendação definida hoje, ou seja, de que as medidas protetivas precisam ser mantidas”, esclareceu o prefeito de Arapongas e presidente da Amepar, Sérgio Onofre. Segundo ele, a recomendação da Amepar respeita as diferenças de realidade entre os municípios e ressalta a necessidade de reforçar as medidas restritivas nos setores que estão abertos.

“Estão em funcionamento os supermercados, açougues, farmácias, postos de combustível, casas lotéricas e agências bancárias, entre outros serviços considerados essenciais. Porém, esses locais podem se tornar grandes pontos de transmissão do vírus se os cuidados não forem reforçados”, assinala Sérgio Onofre.

A pedido da Amepar, uma empresa de Curitiba realizou pesquisa por telefone, ouvindo moradores dos 22 municípios. Para 58,9% dos entrevistados, o comércio deve permanecer fechado como forma de reduzir os riscos de propagação do vírus. Para 33,8%, o comércio deve ser reaberto. E para 7,2%, é indiferente. Na mesma pesquisa, 85,7% disseram ser contra a volta às aulas, enquanto 10,8% defenderam que os alunos voltem a estudar e 3,4% disseram ser indiferentes.

Os prefeitos da Amepar estão permanentemente reunidos via grupo de WhatsApp, acompanhando os acontecimentos em tempo real. A proposta é agir em bloco como estratégia para combater a velocidade do avanço da doença. Londrina é o município com maior presença do vírus. Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira (02), o município tem 27 casos confirmados. Arapongas tem dois casos confirmados e cinco em investigação. Para os prefeitos, é fácil constatar que o vírus está se alastrando. Também na quinta-feira, por exemplo, foi confirmado o primeiro caso em Rolândia.