Presidente da Amepar, Sérgio Onofre confirma que comércio permanecerá fechado

O prefeito de Arapongas Sergio Onofre confirmou, nesta sexta-feira (03), em reunião com 18 prefeitos da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (AMEPAR), que o comércio das cidades permanecerá fechado por mais uma semana, em virtude do avanço dos casos de coronavírus na região.

Na reunião realizada nesta sexta-feira, a AMEPAR se posicionou a favor de manter o fechamento do comércio por pelo menos mais uma semana ( até a páscoa). Com 18 prefeitos presentes (a entidade tem 22 municípios), a maioria entendeu que a medida protetiva tem de ser mantida até nova reavaliação.



A recomendação da AMEPAR respeita as diferenças de realidade entre os municípios e ressalta a necessidade de reforçar as medidas restritivas nos setores que estão abertos. " É consenso que estamos no pior período de contaminação, daí a recomendação definida hoje" , esclareceu o prefeito de Arapongas, Sergio Onofre, presidente da AMEPAR.

Os prefeitos da associação estão permanentemente reunidos via internet, acompanhando os acontecimentos em tempo real. A proposta é agir em bloco como estratégia para combater a velocidade do avanço da doença na região.

Arapongas tem dois casos confirmados da Covid-19.