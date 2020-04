Arapongas vacina idosos acima de 60 anos por “drive thru” nesta sexta até o meio dia

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Saúde realiza nesta sexta-feira (03), das 9h às 12h, a vacinação no sistema de “drive thru” - em que não é necessário sair do veículo para receber as doses. O ponto central da vacinação será na Rua Marabu com Rua Garças, na esquina do Paço Municipal.

Salientando que o sistema será apenas para os idosos nesta faixa etária que estiveram em veículos (ex: carro e moto). Para os idosos que não possuírem meio de locomoção, um outro sistema de vacinação será adotado nos próximos dias e divulgado previamente.

É importante que durante a ação de vacinação no sistema de “Drive Thru” o idoso apresente documento com foto (RG ou CNH), para melhor identificação e comprovação da idade.

Idosos acima de 70 anos - Para esse grupo, a Secretaria de Saúde adotou a vacinação domiciliar, que iniciou no último dia 30 de março e segue ao longo dos próximos dias.Idosos acima de 80 anos - A primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação foi destinada aos idosos acima de 80 anos. As doses domiciliares alcançaram mais de 95% desse público alvo (2.078 pessoas). Ainda conforme o setor, 1.188 profissionais da saúde também já foram vacinados.

Demais grupos prioritários - Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os demais grupos prioritários serão vacinados de acordo com o seguinte cronograma:- Início em 16/04: Professores das escolas públicas e privadas; profissionais das Forças de Segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.- Início em 09/05: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas; povos indígenas; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e adultos de 55 a 59 anos de idade.