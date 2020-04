Arapongas fiscaliza adoção de medidas de contenção do coronavírus

A Prefeitura de Arapongas, através de uma ação integrada entre a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), por meio da Guarda Municipal e Polícia Militar, realizou ontem (02) ações de monitoramento e conscientização nos estabelecimentos que permanecem em funcionamento – sob permissão do decreto municipal do Plano Municipal de Contingência de enfrentamento ao coronavírus, como farmácias, supermercados, agências bancárias, lotéricas, barbearias e salões de beleza. O intuito da mobilização foi acompanhar se tais locais estão cumprindo com as exigências de segurança e saúde.

“Boa parte desses locais tem cumprido com as normativas que prevêm a presença de álcool em gel aos clientes e funcionários, usos de equipamentos de segurança individual aos funcionários, não aglomeração de pessoas, entre outros, estando dentro do padrão adequado estipulado pelo ações de enfrentamento ao novo coronarívus (Covid-19)”, disse o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Em outros estabelecimentos foram encontradas irregularidades, como falta do distanciamento necessário entre as pessoas que estão nas filas – o que ocasiona aglomeração, locais sem uso adequado dos equipamentos de segurança por parte dos funcionários (máscaras, aventais descartáveis e óculos de segurança), falta de mensuração de temperatura corporal da população e aglomeração em corredores. A Secretaria de Saúde reitera que os monitoramentos serão constantes. Os proprietários foram advertidos de que, após as orientações dessa primeira inspeção, se os locais não cumprirem com as determinações, serão atuados na forma da lei.

Para denúncias aos estabelecimentos de descumprirem os decretos municipais ( nº 170/20 / 173/20 / e Nº 190/20), a população deve ligar através dos telefones 153, 3902-1010, 0800-645-9060 ou 9 9180-0073.

Dúvidas sobre o coronavírus: 3902-1238/ 3902-1303/ 3902-1098 – atendimentos das 7h às 19h (de segunda a sexta-feira). Aos sábados e domingos, ligue 9 9180- 3805 ou 9 9170- 7097.