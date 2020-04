Arapongas vacina pessoas acima de 60 anos através de "drive thru" nesta sexta

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Saúde, realiza nesta sexta-feira (03) a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe aos idosos acima de 60 anos. Neste dia, o esquema de vacinação adotado será o “drive thru”, em que não é necessário sair do veículo para receber as doses. O ponto central da vacinação será na Rua Marabu com Rua Garças, na esquina do Paço Municipal. Ação será das 09h às 16h – apenas para o público acima de 60 anos. Salientando que o sistema será apenas para os idosos nesta faixa etária que estiveram em veículos (ex: carro e moto). Para os idosos que não possuírem meio de locomoção, um outro sistema de vacinação será adotado nos próximos dias e divulgado previamente.

“A orientação é para que apenas os idosos em veículos, sendo carros ou motos, dirijam-se até o local para receberem as vacinas. Para aqueles idosos que não tiverem acesso a veículos, nós adotaremos outras estratégias de vacinação nos próximos dias. Por isso, é importante que esse grupo não vá a pé até o local das vacinas em esquema de ‘drive thru’, para que não haja aglomeração de pessoas, evitando as filas e contato próximo de muitas pessoas”, explica o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Ele acrescenta que a equipe técnica da Saúde analisa a instalação de pontos estratégicos nos bairros, entre ginásios de esportes; Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s); escolas municipais, entre outros, para os atendimentos aos idosos acima de 60 anos que não possuem meio de locomação para que sejam devidamente vacinados. Tudo de maneira estruturada e organizada para que não haja aglomeração. Durante todo o período, equipes de saúde da área de enfermagem estarão atuando na aplicação das vacinas, esclarecimentos de dúvidas e demais orientações. É importante que durante a ação de vacinação no sistema de “Drive Thru” o idoso apresente documento com foto (RG ou CNH), para melhor identificação e comprovação da idade.

Idosos acima de 70 anos - Para esse grupo, a Secretaria de Saúde adotou a vacinação domiciliar, que iniciou no último dia 30 de março e segue ao longo dos próximos dias.

Idosos acima de 80 anos - A primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação foi destinada aos idosos acima de 80 anos. As doses domiciliares alcançaram mais de 95% desse público alvo (2.078 pessoas). Ainda conforme o setor, 1.188 profissionais da saúde também já foram vacinados.

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os demais grupos prioritários serão vacinados de acordo com o seguinte cronograma:

- Início em 16/04: Professores das escolas públicas e privadas; profissionais das Forças de Segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

- Início em 09/05: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas; povos indígenas; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e adultos de 55 a 59 anos de idade.